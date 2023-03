Una mostra ripercorre l’epoca della mezzadria. Domani i fuochi dei Lòm a Mêrz

“Da bur a bur”, da buio a buio, inaugurata alla Galleria della Molinella di Faenza la mostra organizzata dall’associazione Il Lavoro dei Contadini in occasione della nuova edizione dei Lòm a Mêrz. Attraverso l’esposizione di una serie di utensili che un tempo caratterizzavano il lavoro nelle campagne, accompagnata dai disegni di Domenico Baccarini, la mostra ripercorre gli anni della mezzadria, quando tutta la famiglia era coinvolta nei campi, abituata a non sprecare nulla, nemmeno un’ora di luce.

Alla Molinella, fino al 12 marzo, sarà così possibile trovare strumenti utilizzati per la preparazione del terreno, per la semina, per la mietitura e per la battitura del grano. Tutti provenienti dalla collezione di Gigi Franzoni.

Disponibile anche un video a ricordare Italo Graziani, per anni anima dell’associazione Il Lavoro dei Contadini.