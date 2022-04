L’idea era di uscire prima a ottobre 2021, poi a ottobre 2022, “ma sappiamo tutti che per un nuovo album si deve essere pronti almeno tre mesi prima e io non ho ancora canzoni che sento di voler cantare sul palco”.

Lo dice Laura Pausini rispondendo ai giornalisti durante l’incontro per Laura Pausini – Piacere di conoscerti’ il docufilm di Ivan Cotroneo prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, al debutto dal 7 aprile in 240 Paesi in esclusiva su Prime Video.

“Non ho mai fatto un disco che non partisse prima da un’idea o una fotografia che ho in testa, un concetto. Normalmente parte tutto dal titolo, sviluppo il disco da lì – spiega -.

Questa volta non ce l’ho e mi dà molto fastidio. Sono arrabbiata con me stessa e questo non mi aiuta a sbloccarmi. Ora nel mio calendario, anche considerando l’Eurovision e gli altri impegni, il prossimo momento libero che ho per dedicarmi al disco è fine maggio”.

Altre volte alla cantante è capitato anche il contrario: “‘Primavera in anticipo’ sarebbe dovuto uscire l’anno dopo, ma io mentre ero in tour a un certo punto ho sentito di avere pronte tutte le canzoni, ho chiamato la casa discografica e ho detto di voler uscire subito”. La popstar sente anche l’influenza della sua responsabilità di madre e di tutto quello che succede, nello scegliere le canzoni “per il disco, che non sono capace di finire, anche se ci penso da due anni”. (ANSA).