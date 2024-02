Per assistere all’attesissima sfida di domenica 25/02 al PalaCosta, tra l’OraSì e l’Andrea Costa Imola, con inizio alle ore 18, ai tifosi ospiti è stato riservato il parcheggio di via Mario Marani da cui potranno poi accedere al palazzo dello sport dal cancello di ingresso della stessa via.

Per i tifosi del Basket Ravenna sono stati destinati i parcheggi di zona Darsena e di via Trieste.

Ricordiamo che ai tifosi della squadra ospite è riservato un settore della Tribuna Piccola con ingresso dedicato come prima descritto.