È Roberto Ciani, il 61enne faentino deceduto nella mattinata di venerdì a Marina Romea mentre praticava kitesurf. Ciani è molto noto in città, gestiva l’omonimo forno di via Ugonia. Grande appassionato di sport, era un amante anche della bicicletta.

Gli altri surfisti che hanno soccorso per primo Ciani venerdì mattina si sono accorti che il 61enne era in difficoltà, caduto in acqua. Non è escluso che l’uomo possa essere stato colto da un malore. Riportato a riva, Ciani è stato soccorso dal personale del 118, ma non ha ripreso conoscenza. Sarà ora la Guardia Costiera a dover ricostruire le dinamiche di quanto avvenuto.