Domenica 7 aprile, alle ore 18 l’impianto sportivo PalaCattani di Faenza ospiterà l’incontro di basket “Blacks Faenza-Liofilchem Roseto” valevole per il campionato di serie B al quale è prevista l’affluenza di tifosi.

Per questo motivo è stata adottata una ordinanza che dispone alcune modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, dalle ore 16.30 alle ore 22 di domenica 7 aprile nel tratto di piazzale Tambini situato in corrispondenza del PalaCattani è disposto divieto di transito per tutti i veicoli; sono esclusi i mezzi di soccorso, di emergenza e i veicoli autorizzati dagli organi delle forze di polizia presenti sul posto. In tutta l’area limitrofa al PalaCattani compresa tra la rotonda I° Maggio e l’intersezione piazzale Tambini/via Sant’Orsola, limitazione della circolazione secondo quanto disposto dai funzionari e dagli operatori di polizia presenti e dalla segnaletica che verrà posizionata.