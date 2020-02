Per il nuoto in corsia domenica scorsa i portacolori delle categorie Ragazzi, Juniores, Assoluti del Centro Sub Nuoto erano di scena al 6° Trofeo interregionale Città di Sassuolo organizzato dal Team Nuoto Modena, a cui hanno partecipato 24 società, con oltre 500 atleti iscritti: tra questi i 28 faentini, che si sono fatti onore.

Ha collezionato quattro successi Michele Busa (2001) nei 50 metri dorso, nei 50 e 100 farfalla, nei 50 stile libero, nei 100 misti. Non è stata da meno la brava Andrea Maltoni (2006) vincitrice nei 100 e 200 dorso, nei 100 e 200 misti. Ha conquistato il successo la staffetta 4 per 50 mista/mista della categoria Ragazzi con Andrea Maltoni, Edoardo Rimini, Giulia Azzotti e Davide Ranieri. Pomeriggio da incorniciare pure per Gaia Gionta (2005) medaglia d’oro nei 200 rana e d’argento nei 50 e 100 rana e per Angela Panzavolta (2004) prima nei 200 dorso e terza nei 200 stile libero. A completare le soddisfazioni in casa faentina hanno contribuito le piazze d’onore di Martina Venieri (2003) nei 200 misti, di Irene Roncasaglia (2004) nei 200 stile libero, di Giulia Azzotti (2007) nei 200 farfalla, di Mattia Gaddoni (2002) nei 200 misti, buon terzo nei 50 rana. Hanno portato a casa la medaglia di bronzo Penelope Sangiorgi (2007) nei 100 misti ed Edoardo Rimini (2006) nei 200 rana. Ora si attendono le classifiche regionali complessive per vedere quanti nuotatori del Centro Sub Nuoto saranno finalisti ai Campionati di Categoria F.I.N. di Forlì.

I nuotatori Esordienti A e B hanno gareggiato a Pinarella di Cervia nella qualificazione del Gran Premio Esordienti concentramento D. Mattatrice è stata Giada Minelli (2008, A) prima nei 200 farfalla, seconda nei 100 rana e quarta nei 200 misti. Bravi anche Alex Gaddoni (2008, A) primo nei 200 farfalla e Massimo Minardi (2007, A) secondo nei 100 rana e quarto nei 200 misti.

In acqua contemporaneamente, ma alla piscina “Ruggi” di Imola, gli Esordienti C nel recupero della prima prova del Campionato regionale Libertas Propaganda, 11° Trofeo “Rodolfo Nisiro” già rinviata per l’indisponibilità dell’impianto sportivo. Linda Martelli (2012) ha conquistato il terzo posto nei 25 metri rana.

Dopo settimane di intensi allenamenti sono tornate in azione le syncronette del nuoto artistico che domenica pomeriggio a Faenza erano impegnate nel 1° Trofeo C.S.I. per le categorie Esordienti A, Ragazze e Juniores, al quale erano iscritte circa 200 atlete in rappresentanza di 7 società. Il Centro Sub Nuoto ha ottenuto un secondo posto con la Piccola Squadra Ragazze (formata da Costa, Gavoci, Corvelli, Luccaroni, Mirotto), un’altra piazza d’onore con il Trio Ragazze (composto da Costa, Gavoci, Corvelli), mentre la Squadra Esordienti A si è classificata al quinto posto.