L’impianto sportivo di S. Maria Maddalena a Faenza ha ospitato, per la sesta volta, martedì scorso, davanti ad un discreto pubblico di appassionati, il triangolare di calcetto, 15° Memorial Francesco Ciani, tornato a disputarsi dopo due anni. Sono scese in campo, per ricordare “Celentano”, le squadre del Marzeno Vecchie Glorie, dell’Aiax e del Paradiso Old Star. Diversi gli amici di Francesco Ciani accorsi a sostenere l’iniziativa e a salutare il figlio, Matteo, portiere come il padre, fra cui Alberto Biagi.

Si è assistito a tre incontri divertenti e allo stesso tempo interessanti e tutte giocate con grande spirito di amicizia fra i giocatori in campo.

Tutte e tre le squadre scese in campo si sono aggiudicate una partita a dimostrazione di un grande equilibrio. Tre partite tutte terminate 1 a 0. Una vittoria a testa per squadra e trofeo 2021 assegnato a ex equo a Paradiso Old Star, Marzeno Vecchia Glorie e Aiax. È la prima volta che accade.

Il trofeo messo in palio è andato così a tutte e tre le squadre. La coppa del migliore portiere, offerto dalla premiazioni sportive Fernando Mancarella di Faenza, è stato consegnato da Matteo Ciani, figlio di Francesco Ciani e portiere del Marzeno a Carmelo Pagano del Paradiso, autore di alcuni pregevoli e determinati interventi.

Le tre sfide sono state dirette dall’arbitro del Csi, Giovanni Pausini. La bella serata sport si è poi conclusa con una cena, organizzata dal Circolo Anspi di S. Maria Maddalena, a cui hanno preso parte tutti i giocatori delle tre squadre partecipati all’iniziativa.