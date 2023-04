Sei persone coinvolte in un incidente nel pomeriggio di Pasqua lungo l’A14bis. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ravenna, sono state una Peugeot 208 e una Fiat Panda.

Ferita gravemente una ragazza, la conducente della Panda, trasportata in elicottero al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena, ma non è in pericolo di vita. Le altre persone ferite, tutte ragazze, sono state trasportate agli ospedali di Cesena e Ravenna con codici di media e bassa gravità.

L’incidente fra le due vetture è avvenuto in direzione di Bologna, dopo le 17. Dopo la chiamata alla Centrale Operativa, sul posto sono state inviate tre ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso, oltre alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco, arrivati da Lugo.

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso, l’autostrada è stata chiusa al traffico, poi, una volta che il personale sanitario aveva prestato le prime cure alle ferite, la corsia nord è stata riaperta al traffico.