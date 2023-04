Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 10 al 16 aprile 2023:

Ariete

Questa settimana favorirà i sentimenti. Dovresti concentrati sull’amore, considerato il fatto che fra un giorno Venere raggiungerà una buona posizione nel cielo. Anche sul fronte lavorativo sta per iniziare un periodo che si preannuncia interessante: nuove opportunità professionali e sfide stimolanti da vincere, come piace a te.

Toro

La tua settimana ti permetterà di risalire la china, in ogni ambito della tua vita. Chi è appena uscito da una piccola crisi sentimentale. avrà la possibilità di recuperare. Nel lavoro ti attendono settimane interessanti. Se cominci a sentirti demotivato, faresti bene a guardarti intorno e cercare nuovi stimoli. È tempo di avviare un nuovo, grande progetto.

Gemelli

La settimana porterà una novità importante: l’arrivo di Venere nel tuo segno. Potrai lasciarti guidare dalle emozioni, dalle sensazioni del momento, Non ignorare l’interesse che potresti provare per qualcuno: nei prossimi giorni un semplice flirt potrebbe diventare qualcosa di serio. Nel lavoro, invece, sono giorni faticosi. Ti stanno mancando gli stimoli necessari ad andare avanti con entusiasmo. Tieni duro e vedrai che le cose miglioreranno.

Cancro

Dallo scorso mese c’è chi si sta trascinando alcune perplessità e insicurezze in amore. Chi si è separato di recente rischierà di rimuginare un po’ troppo sul passato, di cedere allo sconforto più del dovuto. Le stelle ti incoraggiano a raccogliere tutta la forza che riuscirai per risollevarti. Risposte e conferme cruciali nel lavoro. Con Giove in dissonanza servirà ancora un po’ di prudenza nei contratti e nelle trattative.

Leone

Saranno giornate emozionanti e stimolanti. Martedì Venere tornerà favorevole e ti aiuterà a riportare l’armonia nelle relazioni. Qualche single potrebbe provare un coinvolgimento emotivo inaspettato, avrà voglia di dichiararsi. Nel lavoro ci saranno presto nuove occasioni, ma tu dovrai mettere in secondo piano la tua testardaggine. Cerca di avere più pazienza e adattabilità.

Vergine

La tua settimana ti stimolerà un bisogno profondo di riavvicinarti al partner, parlare con il cuore aperto se da tempo stai portando avanti una situazione un po’ stressante. Cresce il desiderio di lasciarsi le ferite passate alle spalle e ricominciare nuovamente. Per quel che riguarda la tua professione dovrai pazientare ancora per aprile, prima che le acque comincino a muoversi.

Bilancia

Chi in amore non riesce a scacciare via dubbi e incertezze, potrà ben sperare nei prossimi giorni, quando Venere farà il su ingresso nel cielo dell’amico Gemelli. La vita sentimentale migliorerà di gran lunga. I single potranno iniziare a guardarsi intorno, fare nuovi incontri. Sul fronte lavorativo dovrai aspettare maggio prima di vedere la vera, grande svolta. Tieni duro!

Scorpione

Anche se hai avuto una delusione o alcune difficoltà in amore, le stelle ti incoraggiano a non voltarti più indietro, ma andare avanti con fiducia. Il peggio è ormai alle tue spalle. Cerca di usare molta cautela intorno a venerdì, perché il rischio di polemiche sterili sarà altissimo. Prova a fare più attenzione alle tue finanze. Novità interessanti nel lavoro.

Sagittario

La settimana porterà un transito contrario: Venere sta per diventare opposta. Da martedì in avanti dovrai avere prudenza doppia in amore, cercare di non immischiarti in relazioni strane, ambigue o troppo soffocanti. Nel lavoro, se ti farai trovare pronto, potresti firmare un buon accordo entro la fine del prossimo mese.

Capricorno

La settimana potrebbe regalare un incontro inaspettato, un colpo di fulmine, una nuova storia a qualche Capricorno che si è lasciato da poco. Quello che conta sarà riaprirsi con fiducia, lasciare andare le proprie difese e buttarsi, senza paura di soffrire. Il transito della Luna a metà settimana potrebbe raddoppiare la tua emotività: cerca di gestire al meglio i tuoi alti e bassi. Nuove opportunità di lavoro prima che finisca la primavera.

Acquario

Finalmente Venere inizierà un passaggio che dissiperà ogni dubbio e insicurezza che hai avuto finora. Da qui in avanti potrai abbandonarti alle sensazioni del cuore, alle emozioni che proverai con più spontaneità. Favorite le nuove conoscenze. Nel lavoro le cose stanno cominciando a prendere una piega migliore. Weekend ad alto rischio discussioni: sii prudente.

Pesci

La settimana porterà un cambiamento astrologico non da poco: Venere diventerà contraria. Da martedì in poi dovrai metterti nell’ottica di avere più pazienza in amore, di tenere a bada i momenti di nervosismo. Per fortuna a livello lavorativo le cose procedono di bene in meglio. Prima di quanto credi arriveranno le opportunità che desideri da tempo.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)