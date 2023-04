Tragedia sulle strade a Pasquetta. Lunedì mattina ha perso la vita un uomo di 73 anni durante un’escursione in bicicletta con un gruppo di amici. L’incidente è avvenuto a Massa Lombarda, intorno alle 11, in via della Resistenza.

Il gruppo di ciclisti era partito da Imola nella mattinata. Sulle dinamiche dell’incidente stanno indagando gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna. Il 73enne è stato investito da un’auto, una Mercedes, che proveniva in senso di marcia opposto. Da una prima ricostruzione sembra che sia stato il ciclista ad invadere l’altra corsia, dopo aver perso il controllo della bici.

L’intervento degli operatori del 118 purtroppo è stato vano. Sul posto anche I Carabinieri.