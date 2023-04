Sono 54 le pattuglie della Polizia Locale di Ravenna impiegate per rendere sicuro il lungo weekend di Pasqua.

Nove sono gli incidenti stradali rilevati, di cui quattro con feriti e precisamente, il primo già nella mattina di sabato lungo la strada statale 16, che non ha avuto però ripercussioni sulla viabilità, uno si è verificato in via dei Bersaglieri e due si sono verificati in via Dismano.

Di particolare importanza è poi l’incidente stradale occorso nel pomeriggio di sabato in via dei Poggi, dove il conducente di un’autovettura dopo aver urtato veicoli in sosta si è allontanato provando a far perdere le proprie tracce, senza però riuscirci. Il conducente, un cittadino italiano di anni 55 è stato subito rintracciato e, sottoposto a prova alcolemica, ha evidenziato valori cinque volte superiori al limite di legge. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro e l’autore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Analogo episodio è avvenuto nel pomeriggio del giorno di Pasqua in viale delle Nazioni tra Marina di Ravenna e Punta Marina terme. Anche in questo caso il conducente di un’autovettura Fiat 500, dopo aver commesso diverse infrazioni stradali per provare a scappare all’inseguimento della pattuglia, urtava diversi veicoli in sosta. Il conducente, è stato a lungo inseguito e poi rintracciato. Gli verrà sospesa la patente di guida e, per le numerose violazioni al codice della strada commesse, potrebbero essere decurtati fino a 216 punti sulla patente di guida.

Un ulteriore incidente con fuga si è verificato la sera di Pasqua in via Zalamella all’angolo con via Batuzzi. In questo caso il conducente di un’autovettura , dopo aver perso il controllo del veicolo, usciva di strada andando a danneggiare le pertinenze del pubblico esercizio “Jams Caffè”. Sono in corso accertamenti per rintracciare il conducente della Mercedes classe “B” con targa Albanese, che dopo l’evento si dava alla fuga.

Tre sono gli interventi in ausilio ai Vigili del Fuoco; due a causa di incendi, uno dei quali in via Faentina dove era andata alle fiamme un’autovettura nei pressi dell’Hotel Cube. Il secondo incendio si è verificato in Ravegnana, mentre per il terzo intervento l’ausilio ha riguardato un cornicione pericolante in via Missiroli.

Due in fine gli interventi nella zona dei Giardini Speyer effettuati durante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanza di stupefacenti. In questo caso è stato arrestato un cittadino Marocchino di anni 25, regolare sul territorio nazionale, per aver provato a vendere la sostanza stupefacente ad agenti in borghese presenti sul posto.

Segnalato in fine all’Autorità di Pubblica Sicurezza un cittadino marocchino di anni 21, regolare sul territorio nazionale, sorpreso a consumare sostanza stupefacente nella predetta zona.

Per tutto il weekend la circolazione stradale sulle principale arterie è stato intenso ma tutto sommato regolare.