“In via Baiona, in prossimità dell’ingresso della Marcegaglia di Ravenna, i problemi di viabilità sono ormai diventati cronici e preoccupanti” affermano Mariella Mantovani, Articolo Uno Ravenna, e Michele Distaso, Sinistra per Ravenna, entrambi consiglieri comunali.

Una lunga fila di mezzi pesanti spesso blocca la circolazione costringendo i lavoratori che devono recarsi al lavoro, o che devono tornare a casa, a manovre azzardate e pericolose per superare la colonna dei camion fermi lungo la strada.

“Questo succede in particolar modo tra le 12,00 e le 14,00, durante il cambio turno della mattina e il turno del pomeriggio, come evidenziano anche le organizzazioni sindacali.

Via Baiona è una strada molto importante e delicata in cui si concentra sia il traffico pesante destinato alla zona industriale, sia il traffico degli autoveicoli dei lavoratori che si recano al lavoro, così come quello dei cittadini che raggiungono la località di Porto Corsini e il traffico turistico destinato ai lidi nord di Ravenna nel periodo primaverile-estivo.

Per questo motivo, anche in funzione delle proposte che costruiremo come Ravenna Coraggiosa, abbiamo depositato un Question Time in cui chiediamo alla nostra amministrazione se sono confermate e in che tempi verranno attuate le soluzioni per eliminare o comunque ridurre sensibilmente queste situazioni di congestionamento del traffico, soluzioni concordate da tempo con Marcegaglia e se di fronte a tali situazioni di traffico l’Amministrazione non ritenga opportuno accelerare i tempi per la realizzazione del percorso ciclabile da Ravenna a Porto Corsini, percorso che può svolgere un ruolo molto importante per una migliore mobilità, sia per quanto riguarda il tragitto casa-lavoro che per il cicloturismo e cicloescursionismo, fenomeni in evidente crescita”.