Accordo con associazioni e tassisti per accompagnare gli anziani in fiera per i vaccini

Attivato il protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato per accompagnare gli anziani in Fiera per sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus. Il Comune di Faenza ha quindi predisposto il servizio di accompagnamento in fiera per tutti quegli utenti che potrebbero incontrare difficoltà o non avere la possibilità di raggiungere il centro vaccinale. Accanto alle associazioni, 8 quelle che metteranno in campo un servizio socio-sanitario, anche il Gruppo Taxi della città, con tariffe scontate. Ovviamente, dopo ogni viaggio i mezzi verranno sanificati. Due quindi tipologie di servizio differenti, a seconda delle necessità delle persone.



Hanno aderito al protocollo la Croce Rossa Italiana, la Pubblica Assistenza, l’associazione Cosmohelp, la Protezione Civile ODV, l’Auser, l’associazione nazionale Carabinieri, GEV (Guardie ecologiche volontarie), Azione Cattolica e il Gruppo Taxi Faenza.

Il servizio con le associazioni dovrà essere prenotato telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.30, allo 0546.681680.



Per richiedere il servizio Taxi è possibile telefonare allo 0546.22502.