Tre vittime, un padre e due figli, una ragazza di 14 anni e un bambino di 8, e un terzo figlio adolescente ferito e trasportato in ospedale. Questo il bilancio di un incidente stradale, uno scontro fra un’auto e un tir, avvenuto in direzione nord sull’A14 nella galleria Castello a Grottamare, in provincia di Ascoli Piceno.

L’uomo è Andrea Silvestrone, atleta di origini ravennati, affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina. Morto anche un cane che viaggiava a bordo della vettura di Silvestrone.

L’incidente, un frontale, è avvenuto poco prima delle 11, all’altezza del km 300, in corrispondenza di un cantiere. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto, il personale del 118, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade.

Il cantiere era correttamente installato e segnalato. Sulle cause che hanno portato alla tragedia sta indagando la Polizia Stradale.

Silvestrone viveva con la famiglia a Montesilvano (Pescara). “Sono devastato” ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.