I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, il giorno 25 novembre, hanno tratto in arresto una 25enne di origine bosniaca per il reato di evasione: la donna era sottoposta al regime della detenzione domiciliare da qualche mese a Rimini.

Un passato burrascoso, nonostante la giovane età: la donna aveva già collezionato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Proprio per uno dei suoi trascorsi si trovava a scontare una pena ai domiciliari. La giovane però aveva alcuni permessi per allontanarsi da casa allo scopo di favorirne il recupero e trovarsi un lavoro.

Ieri pomeriggio, una pattuglia dei Carabinieri di Russi ha notato un’autovettura aggirassi, con fare decisamente sospetto nel centro cittadino: i militari hanno fermato l’auto e iniziato a controllare i due uomini e la donna a bordo, tutti di etnia Rom. I militari, dall’atteggiamento irrequieto dei fermati, hanno subito intuito che nascondessero qualcosa così, dopo la verifica delle identità, hanno appurato che la donna era sottoposta alla detenzione domiciliare in Rimini e si trovava a Russi in violazione dei permessi.

In seguito agli accertamenti di rito è stata così dichiarata in stato di arresto per il reato di evasione.

L’indomani, davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo, alla giovane è stato confermato il regime detentivo domiciliare.