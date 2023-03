Un incidente che ha coinvolto 4 auto, ha mandato in tilt il traffico sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” che attualmente è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.

L’incidente si è registrato al km 204,000 all’altezza di Ravenna, tra le frazioni di Ghibullo e Coccolia.

La strada è stata chiusa per i rilievi di legge, e si sono create lunghe file di auto.

Secondo le prime informazioni si registrano due feriti, in condizioni non gravi.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Istituite deviazioni via Ravegnana/via Gambellara e deviazione via Ravegnana/via Nuova.