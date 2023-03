La Scuola Secondaria di I grado S. Umiltà di Faenza ha presentato i risultati del progetto europeo Erasmus CreaSTEAM all’evento tenutosi presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati di Roma, lo scorso 15 marzo,dal titolo “La sfida Erasmus CreaSteam – I risultati di un progetto europeo”. Presenti in sala il Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la Segretaria di Presidenza della Camera, Annarita Patriarca.

La scuola è stata rappresentata dalla direttrice generale Teresa Sangiorgi e del docente di Matematica e Tecnologia, prof. Francesco Bucci. Hanno partecipato anche le alunne Elsa Marlen Emilianie Martina Mezzetti, che hanno avuto l’opportunità di presentare i lavori svolti nel progetto alla presenza di alte cariche dello stato.

La presentazione della Scuola Marri – S.Umiltà alla Camera dei Deputati dei progetti STEAM

Durante l’evento sono state mostrate alcune immagini delle esperienze vissute nell’aula STEAM dell’Istituto Marri – S.Umiltà e su come l’approccio multidisciplinare di questa didattica abbia contribuito ad avvicinare i ragazzi al metodo scientifico e alle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics). Inoltre, la didattica STEAM è caratterizzata dall’inclusività, con i ragazzi che discutono, progettano, programmano e disegnano insieme.

Sono state quindi presentate alcune attività svolte come i campus STEAM estivi e quelle svolte per gli Open Day, utilizzando strumenti come Ozobot e Lego WEDO, su robotica e coding; Tinkercad, per la progettazione e stampa 3D; Doodle 3D, per la progettazione in tre dimensioni.

L’aula STEAM della Scuola Secondaria di I grado S. Umiltà di Faenza è un ambiente innovativo, con grandi banconi e spazio per lavorare in gruppo. Gli strumenti a disposizione degli studenti includono stampanti 3D, un PC, tablet, vari robot programmabili e un plotter da taglio. In questa aula, i ragazzi hanno svolto attività pratiche, dalla riparazione di una camera d’aria della bicicletta all’esperimento sulle onde.

Con CreaSTEAM un progetto specifico di inclusione per un’alunna con disabilità

La Scuola Secondaria di I grado S. Umiltà di Faenza ha anche avviato un progetto inclusivo per un’alunna con disabilitàdella scuola primaria dello stesso istituto, in cui i suoi compagni hanno costruito un piccolo videogioco utilizzando Scratch. La bambina ha una pulsantiera realizzata con il pongo e attraverso i Micro:bit, microcontrollori programmati dagli stessi alunni e utilizzati come sensori di temperatura, si interfaccia al PC azionando il videogioco.

Che cos’è il progetto Erasmus CreaSTEAM

Il progetto CreaSTEAM è stato sviluppato grazie al supporto di FIDAE. Il programma si concentra sulla riduzione del divario di diversità nei campi di STEAM che riguarda la mancanza di rappresentanza di donne, persone di diversi background sociali, etnie e disabilità. In particolare, il progetto mira a fornire una mappa di risorse aggiornata e un quadro di riferimento per le scuole per implementare pacchetti di attività efficaci per promuovere la diversità in STEAM attraverso gli STEAM-Labs.

La Scuola Secondaria di I grado S. Umiltà di Faenza è orgogliosa dei risultati ottenuti nella sfida Erasmus CreaSTEAM e dell’impegno dei propri docenti e studenti nel campo delle materie STEAM. L’esperienza della scuola dimostra l’importanza della didattica STEAM nell’avvicinare i giovani alla scienza e alla tecnologia, e nell’incentivarli ad abbracciare un approccio multidisciplinare alla conoscenza del mondo.