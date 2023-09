Incidente all’incrocio fra via Volta e via Galvani intorno alle 13.30 a Faenza. Un uomo, di oltre 60 anni, trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo era in sella ad un vecchio Ciao Piaggio, quando è stato investito da una Mercedes, guidata da una donna, che da via Galvani si è immessa su via Volta.

La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118, arrivato sul posto con un’ambulanza e l’elimedica.