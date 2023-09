Il vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana monsignor Mario Toso in occasione dell’entrata del nuovo parroco di Brisighella don Marco Ferrini ha rimarcato che sono necessari luoghi di incontro ove i giovani, provenienti da famiglie in difficoltà o divise, possano trovare educatori adulti o anche famiglie che offrono una «casa» di fratelli e di sorelle in cui stare insieme nella gioia e nel gioco, studiando, facendo le lezioni, pregando, cantando, rispettandosi e aiutandosi nell’uscire dalle loro solitudini e fragilità. “Cose semplici, non artefatte – sottolinea il vescovo -, ma che mettono in grado di acquisire autostima e che consentono di fiorire in umanità e nella fede”.

Proprio per questo e perché i giovani hanno bisogno di educatori e testimoni che li accolgano nella loro condizione e li facciano incontrare con il Signore Gesù, nel febbraio dello scorso anno il vescovo Toso ha conferito un mandato all’Associazione di promozione sociale “Un raggio splenderà”. Questa realtà è stata costituita su impulso di Roberto Zama e di Elisa Fabbri, per operare a favore dei ragazzi e dei giovani del brisighellese e non solo. La formazione dei ragazzi e dei giovani che aderiscono alle attività dell’Associazione e che si svolgono nei locali parrocchiali di Pieve Tho’ tiene presente lo sviluppo e la crescita in tutti gli ambiti di vita ai quali ragazzi e giovani afferiscono: famiglia, scuola e università, lavoro e sport, comunicazione, ecologia integrale, comunità ecclesiale e civile