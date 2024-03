scolastico e del ruolo della donna, dalle 14:30 alle 16:30 presso la Sala Bigari in Piazza del Popolo 31 a Faenza.

La seconda prevista l’8 Aprile, a cura di Giorgio Bezzecchi (Docente universitario di cultura romanì e mediatore culturale) sulla cultura Rom e Sinti in generale e legata al nostro territorio. Dalle 10:30 alle 12:30 presso la Sala del Consiglio in Piazza del Popolo 31 a Faenza.”