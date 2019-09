Con un passamano tra i bambini per spostare gli ultimi libri rimasti nella vecchia biblioteca, è stata inaugurata a Piangipane la nuova sede della biblioteca “Fuori… legge”, in piazza XXII Giugno, adiacente alle scuole elementare Balella e media Casadio. Ad assistere alla cerimonia di inaugurazione, insieme a tutti gli studenti, l’intera giunta di Ravenna. La nuova sede della biblioteca di Piangipane è stata allestita anche grazie al sostegno finanziario della Regione Emilia-Romagna attraverso l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali.