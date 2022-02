Grazie alla squadra della Lega al Governo, arriva dal Mise un importante sostegno per le imprese in difficoltà. Il primo contributo, che consiste in un finanziamento agevolato di 6,5 milioni di euro andrà alla FLO Spa di Fontanellato (Parma), storica azienda che produce stoviglie in plastica e bicchieri monouso per il mercato italiano ed europeo. Un segnale concreto, di attenzione e salvaguardia del tessuto socio economico dei territori. Grazie al ministro Giorgetti, parte un percorso di rilancio industriale che punta a tutelare la produttività e l’occupazione.”