Una nuova scritta è comparsa in via Mura di San Vitale, poco distante da Porta Adriana e via Cavour. La fotografia del muro, imbrattato probabilmente durante la scorsa notte da uno o più vandali, è stata scattata e condivisa sui social dal titolare del pubblico esercizio che si trova proprio di fronte alla scritta. Ora saranno le telecamere di sorveglianza, presenti nella zona, ad incastrare chi ha deciso di deturpare la parete.