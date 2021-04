In quanti modi possiamo raccontare una storia? Quali forme può avere un libro? Come si imprimono i ricordi nella nostra memoria? A Cotignola parte il progetto “Sensilibri – Codici comunicativi in dialogo”, per esplorare le opportunità che gli elementi naturali e i materiali di scarto ci offrono per comunicare.

I primi due appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, saranno sabato 8 e sabato 22 maggio, dalle 15 alle 17 con ritrovo presso la Scuola Arti e Mestieri di Cotignola, in via Cairoli 6.

Il percorso inizierà con una passeggiata lungo gli argini del fiume Senio, alla ricerca di elementi che saranno raccolti e trasformati, e attraverso tecniche di pittura e scultura verrà creata un’unica opera collettiva a più mani.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale Selvatica, ReMida Bologna terre d’acqua e Museo Tolomeo, grazie al contributo della Fondazione del monte di Bologna e Ravenna e al patrocinio del Comune di Cotignola.