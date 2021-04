Digitalizzazione delle scuole, un tema di estrema attualità, al quale il Gruppo Hera dedica massima attenzione e impegno. Un impegno che si concretizza anche nel progetto Digi e Lode, giunto alla sua quarta edizione e che vede la premiazione, ogni quadrimestre scolastico, di dieci scuole, cinque delle quali emiliano-romagnole e altrettante dei territori marchigiano e abruzzese.

A Ravenna premiata la scuola primaria Augusto Torre

Fra le cinque scuole premiate in Emilia-Romagna al termine del primo quadrimestre scolastico, una è nel territorio ravennate: si tratta della scuola primaria ‘Augusto Torre’, che ha sede in via Pavirani 15 a Ravenna e che riceverà 2.500 euro.

La provincia di Ravenna è uno dei territori che più hanno beneficiato dell’iniziativa: dall’inizio del progetto sono stati complessivamente sostenuti da Hera 24 progetti di scuole della provincia ravennate per un importo complessivo di 60.000 euro. Le scuole di Ravenna ad essersi aggiudicate i 2.500 € nel secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico sono la secondaria di primo grado Guido Novello e la primaria Grande Albero; a Faenza la primaria Gulli e la secondaria di primo grado Europa. Questi premi si sommano ai 47.500 euro totali già vinti dalle scuole della provincia di Ravenna nel primo quadrimestre 2019/2020 e nelle precedenti edizioni di Digi e lode, suddivisi tra le scuole di Ravenna, Massa Lombarda e Bagnara di Romagna, per un totale di 57.500 euro.

Le somme messe in palio dalla multiutility sono destinate a finanziare progetti di digitalizzazione scolastica che possono essere scelti in autonomia dagli istituti, secondo le proprie esigenze. Nella scorsa edizione i premi sono stati utilizzati per l’acquisto, tra gli altri, di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook e tablet, microscopi elettronici, percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale, pc, webcam, stampanti 3D e laser.

Su http://digielode.gruppohera.it/ è consultabile la graduatoria completa.

Oltre 220.000 servizi digitali attivati in quattro mesi

Nel primo quadrimestre 2020/2021 sono stati oltre 220.000 i servizi digitali del Gruppo Hera attivati dai clienti.

In particolare, oltre 38.600 sono state le richieste per l’invio elettronico della bolletta e oltre 49.000 le iscrizioni ai Servizi Online. L’app dedicata alla raccolta differenziata, il Rifiutologo, è stata scaricata quasi 69.000 volte e quasi 65.000 sono stati i download dell’app My Hera, che aiuta il cliente a gestire direttamente dallo smartphone le proprie utenze.

Digi e Lode: la digitalizzazione della scuola è patrimonio collettivo

Con Digi e Lode, tutti possono contribuire a far vincere le scuole della propria città: basta attivare i servizi digitali che il Gruppo Hera mette gratuitamente a disposizione. I punti che ne derivano vengono ripartiti tra le scuole primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie, del comune di residenza di chi ha attivato il servizio. È possibile indicare una scuola di preferenza, in tal caso i punti assegnati vengono quintuplicati.

Con Digi e Lode si sostengono la formazione scolastica, l’innovazione, lo sviluppo del territorio, la tutela dell’ambiente. In questo modo si contribuisce al raggiungimento di cinque obiettivi dell’Agenda Onu 2030: istruzione di qualità, città e comunità sostenibili, industria innovazione e infrastrutture, partnership per gli obiettivi, consumo e produzione responsabili.