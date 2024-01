Il Sindacato Panificatori aderenti a Confcommercio Torino ha deliberato di sostenere un’attività di panificazione di Faenza duramente colpita dagli eventi alluvionali dello scorso maggio.

Lunedì 22 gennaio si è tenuto un significativo momento di incontro a Faenza, durante il quale Giancarlo Ceccolini, Presidente Nazionale di F.I.P.P.A (Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri ed Affini) insieme a Paolo Caroli, Presidente di Confcommercio Ascom Faenza e Francesco Carugati direttore di Confcommercio Ascom Faenza hanno visitato personalmente il forno Linea Verde di Cortesi Monica, in Corso Europa a Faenza, beneficiaria del contributo raccolto per fronteggiare i danni dell’alluvione.

Grazie alla generosità e solidarietà dei panificatori di Torino, ha dichiarato Giancarlo Ceccolini, è stato possibile raccogliere fondi significativi per aiutare il forno di Faenza. La somma totale raccolta e stanziata per il panificio faentino ammonta ad euro 7.000, interamente destinata per contribuire alla bonifica dei locali e al ripristino dell’attività.

La Presidente di Confcommercio Torino, Maria Luisa Coppa, nella lettera di accompagnamento della raccolta fondi ha voluto sottolineare come i propri associati sono sempre stati pronti a sostenere colleghi in tutta Italia colpiti da eventi calamitosi. Da Torino sono stati rivolti complimenti per la tenacia ed il coraggio dimostrato nel cercare di ripartire dopo eventi così rovinosi ed è stato formulato l’augurio di una pronta ripresa e ripartenza.

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e di sostegno reciproco, ha dichiarato Paolo Caroli Presidente di Confcommercio Ascom Faenza, in cui la comunità dei fornai torinesi ha dimostrato non solo la propria generosità e vicinanza nei confronti di una collega, ma ha testimoniato l’attenzione e un senso di comunità e fratellanza significativa.