Dopo un’analisi scrupolosa degli scenari (attuali e futuribili), malgrado le incognite che inevitabilmente permangono sull’evoluzione di questa pandemia, l’Asd Romagna Bike Grandi Eventi comunica che il Rally di Romagna si svolgerà regolarmente nelle sue date originarie.

A due mesi esatti dalla manifestazione, dunque, confermiamo la nostra convinta intenzione di organizzare la nostra corsa a tappe dal 29 maggio al 2 giugno 2021, senza per il momento prendere in considerazione altre ipotesi.

Il Rally di Romagna sarà posticipato solo ed esclusivamente nel caso in cui, alla data del 29 maggio 2021, non vi siano le condizioni normative per richiedere alle autorità preposte i relativi permessi o manchino le garanzie minime per uno svolgimento della corsa all’insegna della regolarità e della sicurezza.