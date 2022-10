Seconda sconfitta in due giorni per la Mernap Faenza, e terzo stop consecutivo per i rossoneri di mister Ghera, caduti 4-5 in casa contro il Forlì ed eliminati definitivamente dalla Coppa Mista Emilia-Romagna. Rispetto alla gara di campionato contro i galletti, i faentini si sono presentati in campo senza Grelle, Maski e Caria, ritrovando invece Franceschini, Rezki e Zin Dine, con Negri tra i pali al posto di Pagliai. Il risultato però è stato identico, con una Mernap sotto di due gol e piuttosto spenta nel primo tempo ma viva a tratti nel secondo tempo. Comunque non abbastanza da evitare il gol in più degli avversari sul finire del match, grazie in particolare ad una prestazione superlativa del capitano dei forlivesi Cangini Greggi. Purtroppo, nonostante l’esordio stagionale con tanto di ritorno al gol di Zin Dine, i faentini hanno perso sul finale di gara anche Argnani per il quale, a causa di un infortunio in seguito ad un contrasto di gioco, si è reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari. Una tegola in più per i faentini che difficilmente avranno a disposizione il giocatore nella trasferta di sabato a Santa Sofia.

MERNAP FAENZA: Negri, Ferrara, Gardi, Rezki, Albu Constantin, Argnani, Zin Dine, El Oirraq, Franceschini, Gramegna, Cedrini, Pagliai. All. Ghera

FORLI C5: Simone, Minotti, Fabbri, Benhya, Cangini Greggi, Di Maio, Marino, Artoum, La Corte, Salvatore, Greppi, Lamorgese. All. Vespignani

Arbitri: Sabatelli di Parma e Cortese di Bologna

Marcatori: 8’pt Di Maio (F), 10’pt Artoum (F), 1’st e 5’st Cedrini (M), 6’st e 17’st Cangini Greggi (F), 12’st Rezki (M), 14’st Zin Dine (M), 19’st Benhya (F).

Ammonito: Ghera (All. M), Di Maio (F), Cedrini (M).

Espulsi: Artoum al 29’pt per fallo da ultimo uomo