Pubblichiamo la lettera arrivata in redazione dal Prefetto di Ravenna Castrese de Rosa, in risposta al comunicato de La Pigna su le baby gang e via Diaz, i dati dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri nel territorio, e anche la risposta mandata dal prefetto ai gruppi consigliari di opposizione nel consiglio comunale di Ravenna, per la loro richiesta di incontro.

Ecco i testi completi:

“Faccio riferimento al comunicato stampa a firma dei Capigruppo Verlicchi e Rolando pubblicato ieri sulla sua testata.

Al riguardo, senza alcuno spirito polemico, ritengo opportuno precisare quanto segue attenendomi ai fatti.

Via Diaz.

La nota appena arrivata dalla Lista Civica La Pigna è stata subito discussa ieri mattina nella seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che teniamo settimanalmente.

Alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, non risultano pervenute denunce o segnalazioni e nessuno ha sporto querela. Con le Associazioni dei Commercianti il dialogo è quotidiano e nessuno mi ha mai posto un problema “Via Diaz”, ciò nonostante ieri abbiamo deciso di intensificare la vigilanza e i controlli appiedati e automontati.

Sul furto ai capanni del Natale e sulla lite al Mercato Coperto, le Forze dell’Ordine sono immediatamente intervenute individuando e denunciando i responsabili.

A Ravenna non ci sono “baby gang” organizzate o strutturate dedite alla microcriminalità. Ci sono fenomeni di “vandalismo o intemperanze” urbane certamente deprecabili che stiamo cercando di stroncare, Ma per favore evitiamo di generalizzare, usando termini tipici di altre realtà, ad esempio metropolitane, non riscontrabili a Ravenna.

Alla richiesta di incontro pervenuta dai Gruppi di Opposizione per parlare genericamente di “problematiche di ordine pubblico e sicurezza presenti nel territorio” ho risposto in data 19/01/2024 con la lettera che allego, non negando alcun incontro ma ho chiesto, qualora la risposta non fosse stata ritenuta esauriente, di fornire più circostanziati dettagli di cui sono ancora in attesa per l’incontro richiesto. Allego altresì due note dove

sono evidenziate le attività svolte dalla Questura e dai Carabinieri e i risultati ottenuti nelle vie e nelle aree citate dai Consiglieri.”

“I dati della Questura di Ravenna: Servizi ai Giardini Speyer anno 2023 e 2024 e interventi in Via Diaz e zone limitrofe

Nell’anno 2023 è stata prestata particolare attenzione nei pressi della stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer al fine di prevenire e contrastare i reati predatori ed il crimine diffuso mediante ripetuti servizi mirati di controllo del territorio che hanno visto la partecipazione degli equipaggi della Sezione Volanti, delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna , della Squadra Mobile, della PAS nonché un team di cinofili con cane antidroga.

In particolare son stati effettuati 63 servizi di ordine pubblico che hanno prodotto i seguenti risultati:

Identificazione di 1200 persone;

Controllo di 350 veicoli;

1 arresto per rapina impropria;

1 arresto per resistenza a pubblico ufficiale;

1 denuncia per lesioni;

2 denunce per furto;

2 denunce per resistenza a pubblico ufficiale;

1 denuncia per rifiuto di dare le proprie generalità;

1 denuncia per sostituzione di persona;

1 denuncia per violazione del Daspo urbano;

2 denunce per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Ravenna;

1 denuncia per soggiorno irregolare sul territorio italiano;

1 denuncia in stato di libertà per violazione del divieto di reingresso nel territorio italiano;

4 denunce per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio a carico di ignoti;

8 contestazioni amministrative (di cui 6 ubriachezze moleste);

6 ordini di allontanamento;

2 decreti di espulsione;

Sequestro di 115 g di hashish;

10 controlli amministrativi;

1 sospensione di un esercizio commerciale ai sensi dell’art.100 TULPS;

4 art. 75 per consumo di sostanza stupefacente.

Per il 2024 sono stati effettuati tot 3 servizi di ordine pubblico nei pressi della stazione ferroviaria, le aree adiacenti a viale Farini e la zona dei giardini Speyer al fine di prevenire e contrastare i reati predatori ed il crimine diffuso che hanno visto la partecipazione degli equipaggi della Sezione Volanti, delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, della Squadra Mobile e dell’Unità Cinofila.

Dal 1° gennaio al 14 febbraio 2024 sono stati ottenuti i seguenti risultati:

280 persone identificate di cui 90 pregiudicati;

50 veicoli controllati;

3 denunce (due noti, un ignoto) per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente con contestuali sequestri di circa 150 grammi di hashish;

1 denuncia per violazione del Daspo Urbano;

1 denuncia per resistenza a pubblico ufficiale;

1 sanzione amministrativa per illecito possesso di sostanza stupefacente con contestuale sequestro di circa 5 grammi di hashish.

Per quanto attiene agli interventi effettuati da personale U.P.G.S.P. – sez. Volanti in questa via Diaz e zone limitrofe dal 01/01/2023 al 14/02/2024, da riscontri tramite il sistema I.C.T. della locale Centrale Operativa, risultano effettuati i seguenti interventi delle Volanti:

07/04/2023 ore 15:23 intervento in via di Roma 150 (angolo via Diaz) presso “O.V.S.” per furto. – Esito: Una persona indagata;

04/06/2023 ore 23:17 intervento in via Diaz nr. 56 per rumori sospetti. Esito: negativo;

18/06/2023 ore 21:28 intervento in via Diaz nr.19 presso supermercato “PAM” per furto consumato. Esito: persona già allontanatasi, acquisiti elementi d’indagine;

12/07/2023 ore 19:46 intervento in via Diaz nr.28 presso esercizio commerciale “Tigotà” per furto consumato. Esito: persona già allontanatasi, acquisiti elementi d’indagine;

28/09/2023 ore 13:37 intervento in via Diaz nr.69 per lite famigliare;

30/09/2023 ore 20:25 intervento in via Diaz nr. 44 presso “Bar LE ROSE” per persona molesta. Esisto positivo: persona rintracciata, accompagnata presso questi Uffici e contestata la violazione di cui all’ex art. 688 C.P. – Ubriachezza;

08/10/2023 ore 21:47 intervento via Diaz per rissa. Esito: negativo, non trovato riscontro;

03/12/2023 ore 14:08 intervento via Diaz nr. 19 presso supermercato “PAM” per furto consumato. Esito: persona già allontanatasi, acquisiti elementi d’indagine;

28/01/2024 ore 12:40 intervento via Diaz nr. 19 presso supermercato “PAM” per persona molesta all’interno. Esito: persona già allontanatasi senza commettere reati.

L’attività complessiva del 2023 e fino ad oggi nelle zone sopra citate ha portato, inoltre, alla sospensione ex art. 100 TULPS dei seguenti esercizi commerciali:

Caffe degli artisti in via Carducci (15 settembre 2023); Bar l’Angolo del Caffe di Viale Alberoni (26 Gennaio 2024).

I dati dei Carabinieri: Situazione asserito degrado urbano via Diaz di Ravenna.

Analisi interventi della Centrale Operativa CC di Ravenna.

Periodo dal 01.01.2023 ad oggi

Nr. 09 schede d’interventi

1 lite segnalata tra ragazzi (fascia serale);

4 segnalazioni persona sospetta (fascia pomeridiana, pre-serale, serale ed una notturna nella quale vengono segnalati il 14.06.23 ragazzi che lanciano pietre nelle vetrate dei negozi);

1 segnalazione persona che disturba (fascia mattutina);

3 Furti presso profumeria Douglas (2 in fascia pomeridiana, 1 in fascia mattutina)

Analisi georefenzazione SDI

Periodo dal 01.01.2023 ad al 14.01.2024

NR Data Reato Fascia oraria FF.PP. Procedente 1 27/01/2023 Furto di bicicletta \\ Staz. CC Ravenna via Alberoni 2 05/04/2023 Furto di bicicletta pomeridiana Staz. CC Ravenna via Alberoni 3 10/04/2023 Furto di monopattino pomeridiana Staz. CC Ravenna 4 14/04/2023 Furto di bicicletta \\ Staz. CC Ravenna via Alberoni 5 29/04/2023 Furto di monopattino pomeridiana Staz. CC Ravenna via Alberoni 6 02/05/2023 Furto in esercizio commerciale pomeridiana NORM CC Ravenna 7 16/06/2023 Minaccia e deturpamento di cose altrui \\ UPGSP Questura Ravenna 8 17/07/2023 Furto in esercizio commerciale pomeridiana Comm. PS Mestre 9 30/09/2023 Ubriachezza e reiterazione condotte art. 9 e 10 D.L. 14/2017 serale UPGSP Questura Ravenna 10 02/12/2023 Guida sotto l’influenza dell’alcool notturna NORM CC Ravenna 11 29/12/2023 Tentato furto notturna Staz. CC Ravenna

Nella foto la risposta che il prefetto di Ravenna, Castrese de Rosa, ha mandato ai gruppi consigliari dell’opposizione dopo la loro richesta di incontro:

Castrese De Rosa

Prefetto di Ravenna