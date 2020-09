“Il Post Talk” accende i Salesiani a Faenza: attualità, scienza, cultura, politica affrontati insieme a tanti ospiti

Ilaria Capua, Cesare Cremonini, Samantha Cristoforetti, Lia Quartapelle, Eva Giovannini, Mauro Berruto: sono solo alcuni degli ospiti della seconda edizione di “il Post Talk” che sta animando in queste ore l’ex complesso dei Salesiani. Una giornata ricca di temi e approfondimenti legati all’attualità, per analizzare gli elementi legati alla quotidianità, al mondo dell’informazione, alla scienza, alla salute, alla cultura. Il tutto condotto con una forte dose d’intrattenimento. Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, la tappa faentina di Il Post è una delle poche rimaste in programma, nella sua incertezza, a causa dell’emergenza sanitaria