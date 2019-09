Con un post sul profilo Facebook della discoteca, lo staff del Kojak Club ha annunciato che lo storico locale non riaprirà con l’inizio della stagione 2019-2020:

“A volte gli addii sono necessari, non per forza in senso negativo, ma spesso per indicare un nuovo inizio…Si chiama Kojak, ma per molti di voi è stato più di un nome, di un locale, di una serata. Ha ospitato generazioni di ragazzi che sono cresciuti, lasciando in loro molti ricordi, belli o brutti che siano, momenti importanti, amicizie e bevute!!!

Kojak è l’hangover del venerdì mattina dopo le serate del giovedì Kojak, un’amicizia nata da un bicchiere di troppo che si è rivelata unica, la canzone preferita cantata a squarciagola… Kojak è un pezzo di storia di ognuno di noi.

Oggi a malincuore dobbiamo dirgli addio.

Un addio che darà spazio a nuovi progetti e nuove emozioni.

Un addio che rimarrà nei ricordi di tanti”.

Oggi i membri dello staff del locale hanno preferito non rilasciare dichiarazioni a riguardo, parleranno fra qualche giorno, ma la penultima frase del post sembra dare adito a coloro che pensano che comunque il locale potrebbe riaprire con una nuova offerta d’intrattenimento. L’ultimo anno, d’altronde, per il Kojak non è stato semplice, al centro anche di dispute politiche e di ordinanze. Per la discoteca, luogo di divertimento di molti giovani ravennati per anni, potrebbe essere arrivato il capolinea, ma non è detto che il locale di Porto Fuori non possa continuare con un’altra anima.