Il Comune sta studiando come aiutare gli studenti dopo il ritorno della didattica a distanza

Il Comune di Faenza sta studiando come poter venire incontro alle problematiche evidenziate dagli studenti dopo queste settimane di didattica a distanza. Ad assistere alla manifestazione in Piazza del Popolo ideata dal collettivo Priorità alla Scuola c’era anche l’assessore Martina Laghi. Non potendo intervenire sulla didattica a distanza, l’Amministrazione comunale sta studiando alcuni progetti per far fronte al malessere, in certi casi anche alla solitudine, evidenziata dagli studenti a causa della chiusura delle scuole