Lunedì 26 giugno, una delegazione della lista “Mozzo è Importante” proveniente dal Comune di Mozzo (BG) ha provveduto a consegnare all’Amministrazione brisighellese il contributo raccolto tra i propri simpatizzanti e i cittadini di Mozzo, alla presenza del vicesindaco Marta Farolfi e dell’assessore Dario Laghi.

L’Amministrazione ringrazia sinceramente per il gesto di solidarietà che questa donazione rappresenta. Il contributo ricevuto ammonta a 2.620 euro, una cifra che sarà impiegata per le numerose operazioni di messa in sicurezza del territorio brisighellese