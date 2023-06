Il momento è arrivato. Svelato questa mattina l’attesissimo programma di incontri con gli Autori, passeggiate e pomeriggi per i più piccoli che riempiranno di cultura l’estate cervese con la rassegna culturale nota in tutta Italia “Cervia, la spiaggia ama il libro” giunta alla 31° edizione.

La conferenza stampa di presentazione della 31° Edizione della manifestazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” si è svolta questa mattina presso il Bagno Bleck 210 del Grand Hotel di Cervia. Erano presenti GABRIELE ARMUZZI, Vice Sindaco del Comune di Cervia, MICHELA BRUNELLI, Assessora agli Eventi del Comune di Cervia, CESARE ZAVATTA, Assessore alla Cultura del Comune di Cervia, CESARE BRUSI Presidente Associazione “Cervia la Spiaggia Ama il Libro”, ILARIA BEDESCHI, Coordinatrice 31° Edizione e MARINO BARTOLETTI, giornalista e scrittore.

Un parterre di grandi nomi del mondo giornalistico, letterario e artistico allieterà il pubblico dal 12 luglio al 15 agosto con 16 incontri ed altri eventi adatti a tutti. Filo conduttore: la cultura nelle sue diverse forme che ben può conciliarsi con una vacanza al mare.

Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e al termine ci sarà il momento del ‘Firmacopie’.

PROGRAMMA

Si inizia Mercoledì 12 luglio con ‘Le interviste di Marino Bartoletti’ alle ore 21.15 nel Giardino del Grand Hotel Cervia. Il giornalista, conduttore e autore televisivo, MARINO BARTOLETTI intervista, a due passi dal mare, il politico WALTER VELTRONI sui suoi libri ‘Buonvino tra amore e morte’ – Ed. Marsilio e ‘La scelta’ – Ed. Rizzoli

Si prosegue Giovedì 13 luglio alle ore 21.15 al Palace Hotel Milano Marittima con MARINO BARTOLETTI che sarà il protagonista della serata con il suo libro ‘ La discesa degli dei’ – Gallucci Editore. Conduce BEPPE BONI, giornalista de Il Resto del Carlino Bologna.

Venerdì 14 luglio alle ore 21.15, nel Giardino del Grand Hotel Cervia continuano “Le interviste di Marino Bartoletti” con il giornalista GIGI MARZULLO che racconta il suo libro ‘La vita è un sogno. Incontri sottovoce’- Ed. Rai Libri.

Lunedì 17 luglio serata di beneficenza a sostegno della raccolta fondi ‘Assieme per la Salina’ alle ore 21.30 al Beach Club MarePineta Resort Milano Marittima. Il giornalista MARINO BARTOLETTI in collaborazione con il DUO iDEA presenta il suo spettacolo ‘Sanremo Insieme’.

In concomitanza, per chi lo desidera, è stata organizzata una charity dinner con inizio alle 19.30.

É possibile assistere al solo spettacolo musicale con ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Assieme per la Salina”.

In caso di maltempo cena e spettacolo si svolgeranno all’interno del MarePineta Resort.

Serata organizzata e promossa da MarePineta Resort, Associazione culturale Cervia La spiaggia ama il libro e Lions Club Emilia Romagna.

Sabato 22 luglio serata dedicata al 55° anniversario della morte di Giovannino Guareschi alle ore 21.15 a Casa Guareschi, via Bellucci 3 Cervia. In ricordo dell’autore interverranno il giornalista e scrittore EGIDIO BANDINI, il Parroco della Concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia Don PIERRE LAURENT CABANTOUS e il sindaco del Comune di Cervia MASSIMO MEDRI. Conduce la serata la giornalista de Il Resto Del Carlino ILARIA BEDESCHI.

Serata in collaborazione con l’Associazione Menocchio.

Proseguendo Lunedì 24 luglio alle ore 21.15 al Giardino del Grand Hotel Cervia, il Presidente di 50epiù Ravenna OTTAVIO RIGHINI ed il coautore MARCO TRABUCCHI presentano il libro ‘Età anziana: tempo di diritti e responsabilità’- il Mulino.

A seguire il giornalista e conduttore televisivo FABRIZIO BINACCHI presenterà il suo libro ‘Piccoli segreti Mantovani’ – Oligo Editore.

Conduce la serata ILARIA BEDESCHI.

Evento in collaborazione con l’associazione Enasco 50&più.

A seguire Mercoledì 26 luglio serata dedicata ai bambini alle ore 21.15 presso il Parco dei Gemelli “La Casina” a Tagliata di Cervia.

Saranno organizzati laboratori e presentati racconti per avvicinare bambini ed adolescenti alla lettura.

Evento in collaborazione con Proloco Riviera dei Pini, Apicoltura Brusi e Libreria Bubusettete.

Successivamente Giovedì 27 luglio alle ore 18.00 nel Parco dei Gemelli ‘La Casina’ a Tagliata di Cervia, il giornalista, scrittore e gastronomo e premio Bancarella GRAZIANO POZZETTO presenterà il libro ‘Tonino Guerra. Il cibo e l’infanzia’ – Ed. Il Ponte Vecchio. Seguirà show cooking.

Conduce il Presidente dell’Associazione “Cervia La spiaggia Ama il Libro” CESARE BRUSI.

Evento in collaborazione con Proloco Riviera dei Pini.

Di seguito Sabato 29 luglio alle ore 21.15 nel Giardino Grand Hotel Cervia, il giornalista e scrittore ROBERTO ARDITTI presenterà il libro ‘La guerra in casa. Come e perché la corsa al riarmo riguarda tutti noi’ – Ed. Rai Libri. Conduce la serata la giornalista MARGHERITA BARBIERI.

Si continua Mercoledì 2 agosto alle ore 18.00 al Bagno Pineta 120 a Pinarella dove l’autrice scrittrice e giornalista ELEONORA BURATTI intervisterà lo scrittore STEFANO PIERI sul suo libro ‘Vagabondo sul mare. Vecchie Storie di un uomo d’albergo’ – Ed. il Ponte Vecchio.

Proseguendo alle ore 21:15 presso il Parco dei Gemelli ‘La Casina’ Tagliata di Cervia serata “Salotto al femminile”. La scrittrice CHIARA ALBERTINI racconterà il libro ‘Nel cuore di una donna’ – Ed Il Ponte Vecchio. A seguire la poetessa SIMONA PICCHETTI presenterà ‘Il volo della rondine inizia precipitando’ – Ed. Il Vicolo.

Infine la giornalista LAURA TANGHERLINI presenterà ‘Matrimonio siriano, nuovo viaggio’ – Ed. Rubettino.

Conduce la serata ILARIA BEDESCHI.

Evento in collaborazione con Proloco Riviera dei Pini.

Venerdì 4 agosto alle ore 21.15 presso il Giardino Grand Hotel Cervia, evento in collaborazione con la biblioteca “Maria Goia” di Cervia dove la scrittrice e psicologa esperta in relazioni familiari AMEYA GABRIELLA CANOVI, analizzerà le tematiche del suo libro ‘Di troppa (o poca) famiglia. Radici, zavorre e risorse: un percorso dentro le relazioni affettive, verso la libertà‘ – Ed. Sperling & Kupfer.

Conduce la serata la direttrice della biblioteca ‘Maria Goia’ di Cervia BRUNELLA GARAVINI. Evento organizzato in collaborazione con la biblioteca ‘Maria Goia’ di Cervia.

A seguire Sabato 5 agosto alle ore 21.15 presso il Beach Club MarePineta Resort la giornalista scrittrice ADRIANA PANNITTERI racconterà il suo libro “Raffaella Carrà, la ragazza perfetta” – Morellini editore.

Conduce il giornalista FRANCESCO ZANOTTI.

Si prosegue Lunedì 7 agosto alle ore 21.15 nel Giardino Grand Hotel Cervia dove il giornalista corrispondente da Londra per Repubblica e scrittore ENRICO FRANCESCHINI presenta ‘Come girare il mondo gratis. Un giornalista con la valigia’ – Ed. Baldini+ Castoldi.

Conduce la serata ILARIA BEDESCHI.

Evento organizzato in collaborazione con la biblioteca ‘Maria Goia’ di Cervia.

Venerdì 11 agosto alle ore 21.15 presso il MarePineta Resort sarà esposta l’anteprima della Mostra San Domenico 2024 intitolata e a tema “I Preraffaeliti”. Relatore della serata il Direttore delle Grandi Mostre e Vice Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Dottor GIANFRANCO BRUNELLI.

Martedì 15 agosto evento conclusivo “IL FERRAGOSTO CON GLI AUTORI”, dove scrittori e giornalisti arriveranno sulla spiaggia davanti al Grand Hotel di Cervia a bordo delle barche storiche cervesi, l’ingresso per gli spettatori sarà dall’ingresso Bagno Bleck 210– stabilimento balneare del Grand Hotel Cervia.

Conducono i giornalisti de Il Resto Del Carlino BEPPE BONI e ILARIA BEDESCHI.

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

Come accade in ogni evento importante, si rinnova ogni anno il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo, fondamentale nel tessuto economico di Cervia e di cui la città è diventata un esempio di successo.

Per l’estate sono in programma visite guidate:

– “Trekking Urbano Letterario”4 km per le vie del centro storico di Cervia, tutti dedicati alla letteratura il 10, e il 31 luglio e l’11 e il 28 agosto. Partenza ore 20.30 Torre San Michele;

– le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima” il 3 e 24 luglio e il 21 agosto. Partenza ore 21.00 – Rotonda 1° Maggio ;

– “Cervia Panoramica al Tramonto” dal 9 giugno fino al 7 settembre ogni giovedì. Inizio attività 30 minuti prima del tramonto. Ritrovo Torre San Michele;

– “Le Architetture del Sale” il 17 luglio, 7 agosto, 1 settembre. Partenza ore 21.00 Torre San Michele Cervia;

– “Passeggiate Meditative in Pineta” 29 giugno e 10 agosto presso Pineta di Tagliata Entrata di Via Sicilia. A seguire il 20 luglio e 7 settembre presso Pineta di Pinarella Entrata Via Emilia. Orario dalle 7:00 alle 8:00. Evento a cura di Maria Teresa Tartaglia ed in collaborazione con Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia;

– “Storie in giardino “per i bambini il 4, 11, 18, 25 luglio e 5 ed 8 agosto. Ore 17.00 Rosso Giardino Scuola Alessandrini con ingresso dalla Biblioteca.