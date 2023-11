Il SaxArt Festival – in programma fra Faenza e Russi dal 26 novembre 2023 al 4 febbraio 2024 – propone la sua XXIII edizione con concerti dedicati al saxofono. La manifestazione musicale, affidata fin dalle origini alla direzione artistica di Marco Albonetti, musicista e docente al Conservatorio di Trento, si avvale del patrocinio e del contributo dei Comuni di Faenza, Russi e Tredozio, dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, di Romagna Acque-Società delle Fonti, Gruppo Hera, MicMuseo Internazionale delle Ceramiche, La BCC Ravennate Forlivese e ImoleseGruppo Iccrea e dell’Associazione Padre Giulio Odv, nonché del sostegno del gruppo di “Amici del Festival”: Andrea Baldini, Gian Franco Fontaine, Fernando Predoli, Gianna Tasselli e Matteo Terrabusi. Gli eventi musicali, aperti a tutta la cittadinanza ed agli appassionati di musica e del sax, saranno un’opportunità per raccogliere fondi a favore del territorio, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della citata Associazione Padre Giulio Odv.

Il SaxArt Festival inizia domenica 26 novembre 2023 col concerto “Rimas, Il tesoro Iberico”, in programma alle ore 18.00 al Ridotto del Teatro Masini di Faenza (ingresso 5,00 €). Suonerà il sax soprano Caroline Halleck (USA) insieme al coro “Gruppo Vocale Viriditas”, diretto da Francesca Paola Geretto. In questo progetto musicale per sassofono e coro, le “Rime” del poeta spagnolo Gustavo Adolfo Bècquer, la musica del compositore Guillermo Lago ed il sassofono di Caroline Halleck si abbracciano in una sublime e suggestiva danza con la purezza della voce umana.

Il secondo concerto, intitolato “Sax & Sounds. Viaggio tra le varietà sonore”, si terrà sempre al Ridotto del Teatro Masini alle ore 18.00 di domenica 3 dicembre (ingresso 5,00 €). Ad esibirsi sarà il “Quartetto di Sassofoni della Banda Musicale della Polizia di Stato”, formato da Stefano Nanni (sax soprano), Ciro Ferraro (sax contralto), Mario Ciaccio (sax tenore) e Filippo Corbolini (sax baritono).

Il “Quartetto”, che svolge un ruolo artistico e sociale di grande rilievo, rappresentando con orgoglio l’istituzione di cui fa parte, propone musiche originali, colonne sonore e trascrizioni di brani noti di Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Guillermo Lago, Astor Piazzolla e Nino Rota. Il terzo concerto – “Portraits”, il suo titolo – è in programma domenica 10 dicembre 2023 al Teatro Comunale di Russi (ingresso ad offerta libera), sempre alle ore 18.00, dove si esibirà il “Quartetto Saxofollia” (Fabrizio Benevelli, sax soprano; Marco Ferri, sax tenore; Lorenzo Simoni, sax contralto; Giovanni Contri, sax baritono), che eseguirà brani di Charles Mingus, Bill Evans, John Coltrane e Gordon Goodwin.

Si tratta di un omaggio ad alcune delle figure più influenti della storia della musica jazz, che coinvolgerà gli spettatori attraverso le multiformi atmosfere sonore della “Swing Era” degli anni ’30 del secolo scorso fino al periodo d’oro dei club della 52^ strada di New York. Infine, l’ultimo spettacolo musicale del SaxArt Festival, intitolato “La musica per il territorio”, si svolgerà domenica 4 febbraio 2024, alle ore 11.00 (ingresso 10,00 €), al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, dove si esibirà Marco Albonetti insieme ai “Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana”.