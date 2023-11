Renato Esposito, vice capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Ravenna, ha presentato un’interrogazione al sindaco.

Ecco il testo completo:

“Al Sindaco del Comune di Ravenna

Question time

“Progetto casa Italia-Cina : CUI PRODEST? ”

Nell’elenco delle determine portate all’attenzione dei Consiglieri Comunali in data 20/12/2023, viene inserito il num. Atto 2775 del 09/11/2023 data finanz. Pubblico 05/12/2023 Num. Prot. 242409 Uo Resp. UO QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA (0-14) Oggetto: APPLICAZIONE AL BILANCIO 2023/2025 DI QUOTE VINCOLATE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 RIFERITE ALL’U.O. QUALIFICAZIONE E POLITICHE GIOVANILI PER COMPARTECIPAZIONE CON LA PICCOLA FAMIGLIA ONLUS PER IL PROGETTO CASA ITALIA-CINA A.S. 2023/24.

Ci risiamo.

Al solito determine di cui non viene indicato immediatamente l’importo e con le quali si danno soldi a cooperative, onlus e quant’altro, salvo entrare nell’Albo Pretorio del Comune di Ravenna e scoprirne i dettagli. Ciò rende poco agevole la conoscenza di quei dati per i cittadini ravennati.

Visto che nel calderone di numeri di protocollo e di atto, riferimenti vari e simili, l’unica cosa che non appare è l’importo che esce dalle nostre tasche, dalle tasche dei Ravennati.

E tutto questo mentre sindaco e giunta anche se sollecitati dall’Opposizione di Centrodestra, ci ricordano sempre che non ci sono soldi da “regalare” ai Ravennati. Il bilancio non lo permette. Infatti…….

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si chiede al Sindaco ed all’Assessore competente di conoscere:

1. L’importo riferito a tale determina ed il motivo per il quale tale dato non viene mai menzionato nell’elenco delle determine all’attenzione del Consiglio, nonostante le stesse abbondino di numeri e dati spesso politicamente inutili;

2. Esattamente in cosa consista l’oggetto di tale determina, ed il motivo per il quale viene attuato un progetto in momenti di “ristrettezza economica” che spesso non ci permettono di ristorare al meglio i nostri Concittadini;

3. Sarebbe poi opportuno che le determine venissero scritte in modo chiaro ed esaustivo, evitando passaggi “ermetici” che non permettono l’esatta individuazione del contenuto delle stesse.

Renato Esposito

Vice Capogruppo Fratelli d’Italia

Comune di Ravenna