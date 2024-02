Il candidato sindaco di Cervia Mattia Missiroli si presenta alla città

Si è presentato pubblicato il candidato sindaco a Cervia del centrosinistra Mattia Missiroli. Programma e coalizione sono ancora in corso di definizione. A fianco del Partito Democratico, a sostegno di Missiroli, si sono già schierati Sinistra Italiana, Verdi, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Lista per Cervia, quindi +Europa e Azione. In corso un dialogo con il Partito Repubblicano. Missiroli ha presentato la sua idea di città: più accogliente, con maggior partecipazione, che sappia riqualificare il centro storico e riguadagnare le preferenze dei turisti dopo il calo registrato lo scorso anno (-5% i pernottamenti, -2% le presenze). Missiroli ha proposto anche alcune idee: la riqualificazione delle colonie, un nuovo polo sportivo, il collegamento saline-porto, una nuova spiaggia libera e la possibilità di creare appartamenti, soprattutto per i giovani, ma senza consumare suolo in eccesso rispetto a quello liberato dal cemento.