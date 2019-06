Lunedì 17 giugno sono state presentate in conferenza stampa le iniziative in occasione della Festa della musica, che si svolgerà a Lugo venerdì 21 giugno. Alla conferenza stampa, nella Sala Baracca della Rocca di Lugo, sono intervenuti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, il direttore della scuola di musica Malerbi di Lugo Matteo Salerno e Stefano Ricci dei Quintorigo.

“Siamo soddisfatti che la nostra città ospiti per la prima volta la Festa della musica, un evento di carattere internazionale che porterà la buona musica nel centro di Lugo – ha dichiarato Davide Ranalli -. Questo appuntamento testimonia il grande sforzo messo in campo dall’Amministrazione comunale in questi anni a favore della musica ed è importante che un evento di carattere europeo come la Festa della musica arrivi a Lugo proprio nell’anno successivo alle celebrazioni per Gioachino Rossini. Il nostro impegno per la musica non si ferma, ma anzi prosegue e caratterizzerà tutti gli appuntamenti estivi di Lugo”.

“La Festa della musica si svolge ogni anno il 21 giugno in diverse città d’Europa e per la prima volta arriva Lugo coinvolgendo una delle eccellenze locali, la scuola Malerbi – ha spiegato Anna Giulia Gallegati -. Per accogliere nel migliore dei modi questa opportunità abbiamo deciso di mettere a disposizione diversi spazi del centro di Lugo, come ad esempio il monumento a Francesco Baracca che si è già dimostrato un bellissimo palco per iniziative musicali e non solo. Siamo convinti che questa iniziativa sia una grande opportunità per i giovani musicisti di collaborare con artisti di spessore, come i Quintorigo“.

La Piccola Orchestra Malerbi è formata da giovani musicisti provenienti dall’omonima scuola di musica che nel corso di questi anni hanno dato vita ad un gruppo stabile formato da circa trenta musicisti.

Si caratterizza per una grande ricchezza timbrica e sonora grazie alla presenza al suo interno di tantissimi strumenti musicali differenti come violino, violoncello, pianoforte, flauto, oboe, clarinetto, tromba, chitarra, percussioni e canto.

Il repertorio proposto riflette la freschezza e la vitalità dei suoi componenti che amano eseguire brani tratti sia dal repertorio classico che dalla musica moderna tra cui musical e colonne sonore di film. La formazione si è esibita eseguendo le ouverture di Rossini dal Barbiere di Siviglia, Guglielmo e Tell Gazza Ladra, la suite da West Side Story di Leonard Bernstein, il meddley tratto dal musical My Fair Lady, la suite dei Pirati dei Caraibi, la Danza Ungherese di Brahms, la Danza Slava di Dvorak, il Gopak di Mussorgsky, il Can Can di Offenbach oltre ad una serie di arrangiamenti di brani di N.Rota ed E.Morricone; tra i prossimi brani in programma si ricorda la suite da Porgy & Bess di George Gershwin.

Tutti i componenti studiano musica nei corsi avanzati ed alcuni di loro sono stati più volte premiati in concorsi nazionali ed internazionali oltre ad essere stati invitati a tenere dei recital da solisti.

Seppur di recente formazione la Piccola Orchestra Malerbi ha già tenuto diversi concerti tra cui ricordiamo le esibizioni presso il Museo d’Arte della città di Ravenna, l’Oratorio dell’Annunziata di Solarolo, l’Auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano, le ex pescherie della Rocca Estense di Lugo, il Teatro Rossini di Lugo, Villa Ortolani di Voltana ecc.

All’estero si è esibita presso le città gemelle in Francia, al Teatro La Tannerie in occasione della chiusura dell’anno dedicato alla cultura italiana a Choisy Le Roi e in Germania a Kulmbach presso la Spitalkirche.

La Piccola Orchestra Malerbi è diretta dal Maestro Stefano Martini.

Andrea Costa, violino – Gionata Costa, violoncello – Valentino Bianchi, sax –

Stefano Ricci, contrabbasso – Alessio Velliscig, voce – Ginluca Nanni, batteria

Lugo (RA) 21 giugno ore 21,15

OPPOSITES Quintorigo

Gruppo Jazz o Rock? L’uno e l’altro. Ma nel caso dei Quintorigo le classificazioni non servono: versatile come poche altre band della penisola, il quartetto ama mescolare le carte, spingersi oltre i confini e i cliché del jazz, del rock, anche della musica classica. In tutto ciò viene incontro una particolare configurazione strumentale che vede allineati sax, violino, violoncello e contrabbasso più contributi esterni all’occorrenza. L’ultimo lavoro targato Quintorigo si intitola Opposites, album che offre uno spaccato significativo ed esaustivo degli orientamenti stilistici del gruppo che spazia dal jazz fino alla musica classica-contemporanea, dal rock al progressive, fino a toccare esplorazioni sonore avventurose. Durante il concerto si alterneranno infatti brani originali a riletture di O.Coleman, O.Nelson, T.Monk, D.Brubek, K.Weill, D.Bowie fino ai Rage Against the Machine. Insomma nella musica dei Quintorigo gli opposti si incontrano e dialogano pure.