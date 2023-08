Grave incidente in via Galilei: donna colpita mentre attraversa la strada

Una donna di oltre ottanta anni è stata colpita da uno scooterone in via Galilei mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di mattina. Dopo l’urto con il veicolo, l’anziana è caduta pesantemente a terra ed è stato necessario l’intervento del 118, arrivato in via Galilei con ambulanza ed elicottero.

La ferita è stata quindi trasportata con l’elimedica al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. Al vaglio della Polizia Locale le responsabilità dell’incidente.