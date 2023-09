Hera ha iniziato le operazioni che nelle prossime settimane porteranno alla pulizia delle diverse aree di raccolta dei fanghi. L’amministrazione comunale chiede la collaborazione di tutti i cittadini per cercare di ripristinare il prima possibile il decoro della città, segnalando gli accumuli di fango e di qualsiasi altro rifiuto compresi gli ingombranti, al numero verde gratuito di Hera 800 999 500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

I cittadini che avessero a disposizione mezzi per trasportare fango (no macerie o oggetti di altro tipo) possono ancora portarlo al campo sportivo di via Berlinguer, fino a diversa comunicazione.

Si ricorda che è sempre attivo il ritiro a domicilio dei rifiuti, con le limitazioni di quantità e pezzi previste dal regolamento comunale (per i dettagli, consultare la app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android e integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it), da prenotare al Servizio Clienti di Hera 800.999.500.

Le utenze di Sant’Agata sul Santerno che preferiscono conferire i rifiuti ingombranti con mezzi propri o che hanno bisogno di sostituire i bidoncini per la raccolta ordinaria dei rifiuti persi o danneggiati possono recarsi alla stazione ecologica di via Marcora, che da sabato ritorna al suo normale orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30. Chi avesse bisogno invece di contenitori più grandi, può rivolgersi sempre al Servizio Clienti di Hera.

Riaperta anche l’area self-service adiacente alla stazione ecologica Hera di via Marcora (aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7) accessibile posizionando davanti al lettore ottico il codice a barre riportato nella bolletta di igiene ambientale o sulla tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.