Ciclo di conferenze per Gaetano Salvemini

L’Associazione Ex Allievi Liceo Evangelista Torricelli organizza per ricordare Gaetano Salvemini a 150 anni dalla nascita un ciclo di conferenze tematiche dedicate alla figura dello statista italiano nato nel 1873 a Molfetta. Salvemini insegnò dal 1896 al 1898 al Liceo Torricelli di Faenza e rimase legato alla città. La sua storia è caratterizzata dall’insegnamento e dalla politica. Professore di storia e geografia, bibliotecario, ma anche socialista “irregolare” ed antifascista. Il ciclo di conferenze fra il 22 settembre e il 15 dicembre in diversi luoghi della città.