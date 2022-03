Ritornano, per la XXX edizione, le giornate FAI di primavera che si svolgeranno il 26 e il 27 marzo 2022. Per Faenza il gruppo FAI, in collaborazione con l’associazione Torre di Oriolo, organizza le visite guidate alla magnifica Torre sulle colline faentine. Tra le aperture riservate agli iscritti FAI anche la visita speciale a cura di Stefano Saviotti, storico e appassionato di storia locale.