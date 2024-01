Un grave incidente si è registrato nella notte scorsa a Milano Marittimo. Un 45enne, residente nel forlivese, alla guida di una Volkswagen Touran, stava percorrendo Viale 2 Giugno, ma arrivato alla rotonda di Viale Anello del Pino, invece di girare ha proseguito dritto, schiantandosi contro un pino.

E’ stato un altro automobilista di passaggio che ha avvisato le Forze dell’Ordine e i soccorsi del 118, i quali giunti sul posto hanno trasportato il 45enne in gravi condizioni al Bufalini di Cesena.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi di legge. Sono ancora da chiare le cause dell’incidente e non risultano altri mezzi coinvolti.