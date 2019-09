Nella serata di domenica 1 settembre si è conclusa la prima edizione del palio della voga città di Ravenna, 42 bagnini e bagnine a colpi di remi hanno intrattenuto circa 500 spettatori accorsi per vedere chi si aggiudicava il titolo di miglior vogatore in canotta rossa della riviera.

In una serata di fine estate , nella suggestiva cornice della darsena pescherecci di Marina di Ravenna, Endas Ravenna e la società nazionale salvamento sezione Ravenna, con il patrocinio del comune di Ravenna, hanno costruito un format unico nel suo genere per la città .

I protagonisti delle spiagge , dai Lidi Ferraresi a Riccione , si son divertiti e hanno divertito il pubblico in un mix tra folklore e attualità al termine della stagione.

“Un successo che, se nel marzo 2019 poteva essere insperato, mentre tra i tavoli si ragionava sul da farsi e nasceva quindi l’idea, oggi possiamo definirlo concretizzato grazie al momento di grande aggregazione e vittoria per lo sport appena terminato” commentano gli organizzatori.

Nelle 21 Batterie da due hanno avuto la meglio e son stati premiati dall’assessore al Turismo Giacomo Costantini:

1° classificato: Federico Amadio(Ravenna)

2°classificato: Sacchi Simone (Riccione)

3°classificato:Guardigni Alex(Cervia)

Invece per il Palio Femminile :

1° clasificata: Parisini Giulia (Ravenna)

2° classificata malerba Vanessa

3° classificata : Benini Giorgia (Comacchio)

Miglior tempo del Palio invece per Tosi Gabriele da Bellaria Igea Marina.

Simona Tarlazzi per la salvamento Genova e Andrea Vasi dell’endas Ravenna soddisfatti della splendida riuscita della manifestazione intendono riorganizzarla in una nuova edizione e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito ,in particolare gli Enti e le istituzioni che sinergicamente hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie nonché le due cooperative di pescatori disponibili allo spostamento delle imbarcazioni.