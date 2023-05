Mentre la Romagna comincia a rialzarsi dalle alluvioni che l’hanno colpita nei giorni scorsi, il Basket Ravenna ha ricevuto, nel momento più difficile per la sua terra, sostegno e solidarietà da molte altre società di pallacanestro.

Rimini ha fornito la disponibilità del proprio impianto per disputare l’ultima gara del campionato, in programma giovedì contro la Stella Azzurra Roma, data la perdurante indisponibilità del PalaCosta (il palazzetto è allestito ad hub per i cittadini evacuati in diverse zone del comune).

Il direttore sportivo biancorosso Davide Turci ha fatto da tramite con il Comune di Rimini che, a sua volta, ha concesso l’utilizzo del Flaminio gratuitamente in segno di solidarietà con la nostra città.

La gara si svolgerà quindi al Flaminio alle ore 20, con ingresso gratuito e offerta libera il cui incasso verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana in favore della nostra comunità colpita da una così grave alluvione.

Ma anche da fuori regione il Basket Ravenna ha ricevuto concreta solidarietà. La JuVi Cremona, tramite il suo presidente Enrico Ferraroni, ha donato una somma economica. Un gesto inaspettato e molto apprezzato, che mette in luce ancora una volta il valore dello sport in questi momenti difficili.

La pallacanestro è specchio della comunità, e anche per questo molti giocatori e membri dello staff giallorosso stanno partecipando come volontari alle operazioni di pulizia e aiuto alla popolazione nelle zone più colpite dall’alluvione.