Dodici arcieri per 12 podi, questo il risultato degli Arcieri Bizantini nell’ultima gara del 2022, il “27° Indoor Arcieri Laghesi”, che per l’occasione si è svolto nella palestra comunale di Massa Fiscaglia. Gli Arcieri Bizantini chiudono così in bellezza la prima parte della stagione indoor, (che si chiuderà ufficialmente poco prima della data dei prossimi Campionati Italiani nel 2023) gettando solide basi per il prossimo anno.

Marcello Tozzola torna sul gradino più alto del podio dell’arco olimpico master maschile con il punteggio di 574 (289+285) dando più di 30 punti al secondo classificato e vincendo la medaglia d’oro. Oro anche per Mirko Sebastian Grassi per la categoria junior maschile con il punteggio di 502 (248+254).

Le quote rosa dell’arco olimpico mettono a segno due terzi posti. Concettina Palmiero vince la medaglia di bronzo per la categoria senior femminile con il punteggio di 456 (225+231), mentre Tina Karasova vince sempre il bronzo ma per la categoria master femminile con il punteggio di 487 (252+235).

Riccardo Venturi si rivela ancora una volta il migliore per la categoria allievi maschile CO, vincendo la medaglia d’oro con il punteggio di 568 (284+284).

Bei risultati arrivano anche dalla divisione arco nudo, dove i master, sia maschile che femminile mettono a segno due doppiette.

Per la categoria master femminile ottimo risultato per Sabrina Bandini che, con il punteggio di 465 (233+232) suo nuovo record personale, conquista la medaglia d’oro. Medaglia di bronzo e record personale anche per Melania Ghetti con il punteggio di 429 (215+214).

Sabrina Bandini, Melania Ghetti e Angela Padovani vincono inoltre la medaglia d’oro a squadre con il punteggio di 1306 (465+429+412) stabilendo il nuovo record di compagnia.

La medaglia d’oro individuale va anche a Concettina Palmiero nella categoria senior femminile con il punteggio di 267 (133+134).

Per la categoria master maschile, Simone Pizzi è medaglia d’argento con il punteggio di 517 (252+265) mentre Marcello Tozzola, ancora una volta impegnato sulla doppia gara, sale sul terzo gradino del podio vincendo la medaglia di bronzo con il punteggio di 509 (263+246).

Simone Pizzi, Marcello Tozzola e Massimo Venturi, al pari delle donne, conquistano la medaglia d’oro a squadre con il punteggio di 1511 (517+509+485) ma stavolta senza record di compagnia.

La ciliegina sulla torta di questo proficuo periodo è arrivata nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Ravenna “Sport Valore Comune” a testimoniare la costanza e l’impegno degli arcieri ravennati.

Gli Arcieri Bizantini sono orgogliosi di avere Marcello Tozzola e Riccardo Venturi tre le fila dei 109 atleti premiati come “eccellenze sportive locali” che si sono particolarmente distinti per i loro importanti risultati in questi ultimi due anni.

Riccardo Venturi inoltre, fresco di convocazione nella nazionale giovanile, si appresta a partecipare al suo primo Raduno Tecnico Giovanile Compound che si terrà a Terni con i primi del prossimo anno.

Gli altri piazzamenti: per la categoria senior maschile CO, 6° posto per Denis Costantini con 564; categoria master maschile AN 8° Massimo Venturi con 485, mentre per la master femminile 5° Angela Padovani con 412.