Il prossimo appuntamento di Cine Speyer – la rassegna di proiezioni gratuite curata da CittAttiva insieme alle associazioni partner – sarà stasera, martedì 13 settembre, con due documentari, come sempre presso i Giardini Speyer di Ravenna: L’Eroico di Marco Raimondi e Playground Addiction del collettivo Nicama.

Presentato in collaborazione con Fiab Ravenna, L’Eroico è un docufilm di 20 minuti su Luciano Berruti, simbolo del ciclismo vintage, quello che ogni anno raduna un popolo sempre più vasto di appassionati e di cui l’Eroica di Gaiole in Chianti è la più antica e significativa manifestazione. Berruti ne è il perfetto rappresentante, oltre ad essere stato un esempio di rara umanità fondata su solidi principi e nobili valori: questo documentario vuole raccontarne la passione per le biciclette d’epoca, culminata nella nascita del museo a Cosseria, vicino a Savona, dove Luciano è nato. La proiezione sarà accompagnata da un’esposizione di biciclette storiche.

A seguire, Amnesty Ravenna presenterà Playground Addiction, breve documentario che parla di sport, spazi pubblici e multiculturalità, nato da un progetto fotografico sui campetti da basket di Milano, in particolare su quello storico del Parco Sempione, dove negli anni si sono sfidati anche campioni come Kobe Bryant. Dominato per anni da giocatori professionisti che lo usavano come palestra di allenamento, con l’arrivo dei flussi migratori il bordo campo si è popolato di ragazzi provenienti da ogni parte del mondo che volevano affermare il loro diritto non solo a giocare, ma anche ad esistere.

Il film ha avuto numerosi riconoscimenti tra cui, nel 2020, la selezione allo Sport Governance Festival di Rotterdam organizzato dal Comitato Olimpico Olandese ed il premio come miglior documentario all’IFF, Integrazione Film Festival.

Il collettivo Nicama è composto da Carlo Furgeri Gilbert, Marzio Mirabella e Niccolò Rastrelli.

Le proiezioni inizieranno a partire dalle ore 20:30 e sono completamente gratuite.

Ecco il calendario della rassegna:

Venerdì 16: IN HER SHOES di Maria Iovine (20′) e DAL GIORNO FINCHÉ SERA di Alessandro Gattuso e Luca Maria Baldini (19’) con Sguardi in Camera in collaborazione con l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico di Roma. Film realizzati per il Premio Zavattini e per la residenza artistica UNARCHIVE suoni e visioni.

di Maria Iovine (20′) e di Alessandro Gattuso e Luca Maria Baldini (19’) con Sguardi in Camera in collaborazione con l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico di Roma. Film realizzati per il Premio Zavattini e per la residenza artistica UNARCHIVE suoni e visioni. Venerdì 23: AZDORE di Fabrizio Varesco (55′) con Fabrizio Varesco e Ravenna Cinema. Film documentario tra le cucine della cultura popolare romagnola con interviste a donne del forese che raccontano il loro rapporto con la cultura romagnola partendo dal cibo.

di Fabrizio Varesco (55′) con Fabrizio Varesco e Ravenna Cinema. Film documentario tra le cucine della cultura popolare romagnola con interviste a donne del forese che raccontano il loro rapporto con la cultura romagnola partendo dal cibo. Venerdì 30: WALL-E di Andrew Stanton (103′) con Lucertola Ludens e Legambiente. Il capolavoro della Pixar che ci invita in modo romantico e poetico a ripensare al significato delle nostre vite, in un mondo che, sopraffatto dallo stress del progresso, non capisce più cosa significhi vivere.