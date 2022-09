“È con rabbia e rammarico che il sottoscritto Charles Tchameni Tchienga, in qualità di presidente dell’associazione di Volontariato ‘Il Terzo Mondo ODV’ scrive questa lettera aperta indirizzata alle istituzioni, alle forze dell’ordine e di sicurezza, la società civile ravennate ed ai singoli cittadini; Dopo la segnalazione pubblicamente fatta il 24 maggio 2022 ed ampiamente diffusa dalle testate giornalistiche del territorio, nella quale denunciava la situazione di disagio e degrado spesso riscontrato dinanzi allo ‘Sportello del Sorriso’ di via Grado 30 sede della Onlus. Una situazione sgradevole causata dal comportamento poco responsabile di alcuni benefattori che nonostante tutte le informazioni leggibili affisse sui tre ingressi del centro rispetto ai ritiri delle donazioni, continuano a lasciare incustoditi i loro doni, dando cosi la possibilità ai passanti di ispezionare dentro ai sacchetti buttando a terra tutto il resto del contenuto ( non di loro gradimento) dopo essersi impossessati in modo inappropriato di ciò che gli serve.

Stamane in primissima mattinata, sono stato per l’ennesima scioccato di vivere ancora una volta una situazione di degrado presso il nostro sportello, con i doni sparsi ovunque.

Torno a condannare con fermezza questi atteggiamenti da irresponsabili aggiungendo che lo ‘Sportello del Sorriso’ di via Grado 30 non è assolutamente una discarica.

Di conseguenza affidiamo pubblicamente le nostre grida alla cittadinanza e /o a chi di dovere con il fine di individuare quei generosi cittadini che per sbarazzarsi delle loro cose confondono lo Sportello del Sorriso ad una discarica vera e propria. Non solo non vogliamo essere complici del degrado dinanzi alla nostra sede, ma siamo estranei a questi comportamenti inaccettabili ed inappropriati che danneggiano quello spirito di condivisione e di rispetto reciproco che contraddistingue la cittadinanza ravennate.

Ritengo opportuno ricordare che per i ritiri delle donazioni, oltre ad essere presenti tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30, ribadiamo della possibilità di prenotare il ritiro, anche attraverso il numero unico 388 8804173, le donazioni si possono fare su appuntamento. Siamo inoltre disponibili a passare nei domicili il sabato o la domenica sempre per il ritiro delle donazioni. Aggiungo che tutte queste informazioni sono ben visibili ed affise in tutti gli ingressi dello ‘sportello del sorriso’.”

Charles Tchameni Tchienga, Presidente Il Terzo Mondo ODV