Giorno della Memoria: gli eventi e le celebrazioni saranno online

Il Giorno della Memoria sarà celebrato anche quest’anno. A causa della situazione sanitaria, però, il Comune di Faenza non ha potuto organizzare i numerosi eventi che ormai da diversi anni caratterizzano il mese di gennaio. Oltre alla XXXII Giornata per il dialogo ebraico-cristiano, tenutasi il 16 gennaio, Il Giorno della Memoria quest’anno sarà ricordato all’interno di una settimana di iniziative online, rivolte non solo alle scuole, ma a tutta la cittadinanza, e con alcuni progetti culturali ideati per ricordare le vittime delle deportazioni e dei campi di sterminio. Anche la cerimonia del 27 gennaio sul lungo fiume intitolato ad Amalia Fleischer sarà trasmessa in streaming.