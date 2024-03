Gio Ponti in mostra al Mic di Faenza: 200 opere dell’ideatore del “Made in Italy”

Architetto, artista e designer, figura chiave nella definizione dello stile italiano. Gio Ponti in mostra al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Duecento opere, tra ceramiche, vetri, arredi e disegni, organizzate in quindici sezioni. L’esposizione, a cura di Stefania Cretella, inaugura sabato 16 marzo e sarà allestita fino al 13 ottobre 2024. Al centro del percorso il lavoro di Gio Ponti, dal 1922 al 1978, e la sua visione dell’abitare. La mostra è realizzata in collaborazione con la Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia di Sesto Fiorentino e dell’Archivio Gio Ponti.